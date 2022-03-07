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Macaristan’dan gerilimi kızıştıracak hamle

Macaristan, ülkenin batısına NATO askerlerinin konuşlandırılmasına yeşil ışık yaktı.

Sozcu.com.tr
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Macaristan’dan gerilimi kızıştıracak hamle

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin batısına NATO askerlerinin sevk edilmesini ve silahların diğer NATO üyesi ülkelere taşınmasına izin verilmesini onayladı.

Bugün resmi gazetede yayınlanan karar ile birlikte NATO askerlerinin ülkenin batısına konuşlandırılmasının önü açıldı. Fakat onaylanan ve resmiyet kazanan yasada Macaristan topraklarını doğrudan kullanarak ölümcül silahların geçişine izin verilmeyeceği kaydedildi.
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