Macron ve Blinken’den Ukrayna görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiği ve görüşmenin 1 saatten fazla sürdüğü açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Blinken ve Macron'un Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı karşısında güçlü ABD-Fransa işbirliğinin sürdürülmesi gereği üzerinde anlaştığını duyurdu.

Price, Macron ve Blinken'ın Ukrayna hükümetine ve halkına yardım sağlamak için devam eden çabaları tartıştıklarını ve Ukrayna’da seçtikleri savaşa devam ettikleri sürece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ortaklarına önemli maliyetler yükleme taahhütlerini yeniden teyit ettiklerini açıkladı. Price, “Bakan ve Cumhurbaşkanı, şiddeti azaltmak ve Kremlin’in savaşını durdurmak için devam eden diplomasiye ilişkin notları karşılaştırdı” dedi.

PRICE VE BLINKEN’DAN AÇIKLAMA

Macron ve Blinken'ın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili görüştüklerini kaydeden Price, “İran konusunda yakın koordinasyonu sürdürmeye ve Viyana’da İran nükleer anlaşmasına tam uyumluluğa karşılıklı dönüşü sağlayan bir anlaşmaya varma çabalarına da karar verdiler” dedi.

Blinken sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise, “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün Paris’te bir araya gelmek bir zevkti. Fransa, birçok ortak küresel zorlukta kararlı bir ortak olmuştur ve Ukrayna’yı desteklemek ve Moskova’nın sebepsiz, haksız savaşıyla yüzleşmek için devam eden yakın koordinasyonumuzu dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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