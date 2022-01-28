Macron ve Putin mutabık kaldı

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Ukrayna arasındaki “gerilimin azaltılması” konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı ve görüşmenin 1 buçuk saat sürdüğü ifade edildi.

Macron ve Putin'in Rusya-Ukrayna arasındaki krizde “gerginliği azaltma ihtiyacı” ve “diyaloğun” sürdürülmesi konusunda anlaştığı aktarılan açıklamada, “Bir anlaşmazlık ifadesi vardı, ancak iki lider diyaloğun devam etmesi ve Avrupalıların bu diyaloğun bir parçası olması konusunda hemfikir” denildi.

“PUTİN HERHANGİ BİR ÇATIŞMA ARAMADIĞINI AÇIKÇA BELİRTTİ”

Açıklamada, Macron'un Putin'e Rusya’nın Avrupa’da “güven” ve “güvenlik” adına “devletlerin egemenliğine saygı duyması” gerektiğini hatırlattığı bildirilerek, “Putin herhangi bir saldırganlık niyetini dile getirmedi. Çatışma aramadığını açıkça belirtti” ifadeleri kullanıldı.

“ABD VE NATO, RUSYA’NIN TEMEL ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMADI”

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise, Putin'in Macron’a Moskova’nın temel kaygısının “göz ardı edildiğine” inandığını belirterek, “ABD ve NATO, Rusya’nın temel endişelerini dikkate almadı” dediği aktarıldı.

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