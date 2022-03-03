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Macron’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Yeni bir dönem başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte bugün bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bu savaşın Avrupa'da yeni bir çağın da başlangıcı olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:30 - 03 Mart 2022 Güncellenme:
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Macron’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Yeni bir dönem başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle  birlikte Avrupa’da yeni bir çağın başladığını söylerken, Avrupa’nın savunma ve enerji tedariki konusunda daha bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Macron’un gelecek haftalarda Rusya-Ukrayna savaşının yaratacağı zorluklara karşı AB liderleriyle bir araya gelmek için bir zirve düzenlemeyi de gündemine aldığını dile getirdi.

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