Macron’dan Rusya’ya kınama geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e itidal çağrısında bulunsa da ikna edemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri hamlelerini kınadı… Macron, Moskova’nın saldırıyı bir an önce bitirmesini isterken, “Fransa, Rusya’nın Ukrayna’yla savaş başlatma kararını kınıyor. Rusya bir an önce askeri operasyonuna son vermeli” dedi.

Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Macron ayrıca Rusya’nın hamlesine misilleme olarak ulusal güvenlik konseyini toplama kararı aldı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüştüğnü de açıkladı.

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