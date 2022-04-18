Macron’un pozu gündem oldu: Anketlerde fark açılıyor

Bu hafta sonu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna hazırlanan Fransa'da cumhurbaşkanı Macron'un halkla ilişkiler çalışmaları devam ediyor. Macron'un gömleğinin düğmelerini açtığı pozu ise sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa bu hafta sonu Emmanuel Macron ile sağcı lider Marine Le Pen arasındaki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna hazırlanıyor… Seçime sayılı günler kala anket sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı.

Ipsos-Sopra Steria’nın yayınladığı ankette iki isim arasındaki makas giderek açılırken Macron’a destek yüzde 55.5 seviyesinde seyrederken Le Pen’e destek de yüzde 44.5 seviyesinde kaldı.

Le Pen’in göçmen ve azınlıklara yönelik planlarına savaş açan Macron dün Marsilya’da katıldığı toplantıda, “Sağ şu an bizim ülkemiz için bir tehlike oluşturuyor. Onlara destek vermeyin. Onların yenelim” dedi.

Öte yandan Macron’un sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı da gündem oldu. Marsilya’daki fotoğraf çekiminin öncesinde çekildiği ortaya çıkan fotoğraflarda Macron, bir kanepede gömlek düğmelerini açmış bir şekilde görülüyor. Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere’nin çektiği fotoğraflarda görülen Macron’un göğüs kılları sosyal medyada alay konusu oldu.

Macron ve Le Pen, çarşamba günü televizyonda bir münazaraya katılacak.

İlginizi Çekebilir Seçimin ikinci turuna hazırlanan Macron'dan 'U' dönüşü