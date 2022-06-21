Mali’deki saldırılarda hafta sonu 132 sivil öldürüldü

Mali’de silahlı saldırganların hafta sonu düzenlediği saldırılarda 132 sivil öldürüldü.

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika ülkesi Mali'de silahlı saldırganlar hafta sonu Bankass bölgesine bağlı 3 köyde katliam yaptı. Kasabaları basan saldırganlar evleri kulübeleri yakıp, büyük baş hayvanları çaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 132 sivilin hayatını kaybettiği ve can kaybı sayısının artabileceği ifade edildi. Hükümet, saldırıları Katiba Macina terör örgütünün gerçekleştirdiğini açıkladı.

Cumartesi günü, Bankass'ın 500 kilometre batısında yer alan Gao bölgesinde düzenlenen başka bir saldırıda 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Mali'de 2012'den bu yana silahlı örgütler tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılar, Burkina Faso ve Nijer’e de sıçramıştı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mart ayında yayınlanan bir rapora göre, Mali'de 2021 gerçekleşen şiddet olaylarında yaklaşık 600 sivil hayatını kaybetti.

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