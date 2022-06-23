Maradona’nın doktorları, ‘taksirle adam öldürme’ suçundan yargılanacak
Mahkeme, 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Maradona'nın beyin cerrahı, kişisel doktoru, psikiyatristi, doktor ve hemşireleri hakkında “taksirle adam öldürme” suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.
Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, sekiz sağlık çalışanının ihmal suçuyla yargılanmasına karar verildi.
Arjantinli ünlü futbolcu, 2020'de kalp krizi geçirerek Buenos Aires’teki evinde 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ameliyat olan ve evinde tedavi gören Maradona’nın ölümünün ardından doktorları ve hemşireleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında görüş bildiren tıp heyeti, ünlü futbolcunun tedavisinde eksiklikler olduğunu belirtti. Bunun üzerine mahkeme, Maradona’nın beyin cerrahı, kişisel doktoru, psikiyatristi, doktor ve hemşireleri hakkında “taksirle adam öldürme” suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. Bu kişiler suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezası alabilir.