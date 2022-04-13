Mariupol’de son savaş: Stratejik kent her an düşebilir

Rus ordusunun haftalardır kuşatma altında tuttuğu Ukrayna’nın güneyindeki stratejik öneme sahip Mariupol kentini her an ele geçirebileceği söyleniyor. Bölgedeki Ukrayna birlikleriyle iletişim kesilirken Kremlin, kentte binden fazla Ukrayna askerinin teslim olduğunu belirtti. Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı ise, Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü’nde Mariupol’de kutlama yapmaya hazırlandığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 49 günü geride bırakırken, haftalardır Rus ordusunun kuşatması altında olan güneydeki Mariupol kentinin her an düşebileceği belirtiliyor.

Azak Denizi kıyısındaki kent, 7 haftadır süren bombardıman ve çatışmalar sonucu neredeyse tamamen yerle bir oldu. Büyük bir insani krizin yaşandığı, en temel ürünlerin tükendiği ve kentten kaçamayan binlerce kişinin hayatını kaybettiği Mariupol'de savaş, Rus ordusunun Kiev çevresinden çekilerek Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaşmasıyla daha da şiddetlendi.

RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Savaştan önce 400 binden fazla kişinin yaşadığı liman kenti, sanayi ve tarım açısından önemli bir nokta. Ayrıca Ukrayna işgalinde Rusya için büyük stratejik öneme sahip. Rusya kenti ele geçirirse hem Azak Denizi'nde tam kontrol sağlayacak hem de 2014'te ilhak ettiği Kırım ile doğuda Moskova destekli ayrılıkçı güçlerin büyük oranda kontrol ettiği Donbas'ı birbirine bağlayacak.

Böyle bir durumda Mariupol, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği ilk büyük kent olacak. Bu da Ukrayna'da ağır kayıplar yaşadığı ve ilerlemekte zorlandığı söylenen Rus ordusuna moral kazandıracak.

UKRAYNA ASKERLERİNİN MÜHİMMATI TÜKENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, bu sabah yaptığı açıklamada kentte binden fazla Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi, Ukrayna ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını duyurdu. Haftalardır kenti savunan Ukrayna ordusuna bağlı 36. Donanma Birliği'nin Facebook hesabında yayınlanan bir açıklamada, Ukrayna askerlerinin mühimmatlarının tükendiği ve çok yakında Rus güçleri tarafından öldürülecekleri veya esir alınacakları belirtildi. Açıklamada, kentteki direniş “son savaş” olarak nitelendi.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Petro Andruşçenko, Rusya'nın 9 Mayıs'ta Mariupol'de bir zafer geçidi düzenlemeyi planladığını söyledi. Andruşçenko, Rus ordusuna Mariupol'ü ele geçirdikten sonra merkezi yerlerdeki enkazı temizleyerek askeri törene hazırlanma talimatı verildiğini kaydetti.

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan zaferin yıldönümü olan 9 Mayıs'a kadar Ukrayna'da bir askeri başarı kazanmayı hedeflediği haberleri daha önce de basına yansımıştı. Rusya'nın Mariupol'de kontrolü ele geçirmesinin, müzakere masasında da elini güçlendirmesi bekleniyor.

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