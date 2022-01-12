Mayın avcısı kahraman fare Magawa hayatını kaybetti

5 yıl boyunca çok sayıda patlamamış mayının yerini tespit eden Magawa, 2020’de İngiltere’de cesaret ödülüne layık görülmüştü.

Sozcu.com.tr

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Kamboçya’da mayınların temizlenmesine yardım ederek çok sayıda kişinin hayatını kurtaran ve kahraman ilan edilen fare Magawa hayatını kaybetti.

100'den fazla patlamamış mayının bulunmasına ve temizlenmesine yardım ettiği için altın madalya verilen Magawa, 8 yaşındaydı.

İleri yaşı nedeniyle geçen temmuzda emekli olan Magawa'yı eğiten Belçika merkezli APOPO derneği, kahraman farenin “huzur içinde öldüğünü” belirtti.

Magawa, yaklaşık 5 yıl boyunca muz ve fındık gibi yiyecekler karşılığında 225 bin metrekarelik bir alanda koklayarak çok sayıda patlamamış mayının yerini tespit etmişti.

Geçen haftaya kadar sağlığının iyi olduğu belirtilen Magawa, geçen hafta yemek yememeye ve keyifsiz görünmeye başlamıştı.

Kahraman fare Magawa, 2020'de de İngiltere'de cesaret ödülüne layık görülmüştü.

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