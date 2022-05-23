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Maymun çiçeği hastalığı Danimarka’ya sıçradı

Son haftalarda bilim insanları ve uzmanları endişelendiren maymun çiçeği hastalığı Danimarka'da da tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:26 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Maymun çiçeği hastalığı Danimarka’ya sıçradı

Son dönemde Avrupa’da birçok ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı bir ülkede daha ortaya çıktı.

Danimarka Sağlık Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak ülkedeki ilk maymun çiçeği hastalığının ülkede tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada hastanın yetişkin bir erkek olduğu ve kısa bir süre önce İspanya tatilinden döndüğü belirtildi.

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