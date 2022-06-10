Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 41 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Maymun çiçeği virüsü Brezilya’ya sıçradı.
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yakın zamanda İspanya ve Portekiz’e seyahat eden 41 yaşındaki bir erkekte maymun çiçeği virüsüne rastlandığı bildirildi. Hastanın şu anda Emilio Ribas Hastanesinde karantinaya alındığı, temasta bulunduğu kişilerin de gözlem altında olduğu aktarıldı.
Kentte ayrıca şüpheli maymun çiçeği vakası da bulunduğu, hastanın 26 yaşındaki bir kadın olduğu ifade edildi.