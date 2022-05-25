Maymun çiçeği virüsü, Türklerin yoğun olduğu Frankfurt’a da sıçradı

Almanya’nın Frankfurt kentinde 39 yaşındaki bir kişi, yüksek ateş, titreme ve derideki renk değişimleri nedeniyle hastaneye gitti. Maymun çiçeği olduğu saptanan hasta, üç haftalık karantinaya alındı. Bütün hastanelere ve doktorlara vaka hakkında uyarı yapıldı.

Ali GÜLEN

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Avrupa’nın birçok ülkesinde görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsü, Avrupa'nın finans merkezi ve Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Frankfurt'a da sıçradı.

39 yaşındaki hastanın yüksek ateş, titreme ve ciltteki değişiklikler nedeniyle aile doktoruna gittiği, yapılan testlerde maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği açıklandı. Frankfurt ve çevre iller ile tüm Hessen Eyaleti'ndeki doktorlar uyarıldı. Şahsın, çok sık yurt dışına gitmediği ve sosyal etkinliklere katılmadığı belirtiliyor.

KESİN TEDAVİSİ BİLİNMİYOR

Hessen Eyaleti Sağlık Birimi Başkanı Peter Tinnemann, hastaya virüsün nasıl bulaştığının halen sır olduğu, kendisinin üç haftalık karantinaya alındığı ve tedavisine başlanıldığını belirtti.

Şu anda kesin tedavisi bilinmediği için, normal virüs ya da üşütmeye karşı ilaçlar kullanılıyor.

Hastalığın bulaşmasının coronadan daha yavaş olduğu ve hızlı bir salgın riskinin az olduğu, virüsün çok sık mutasyon değiştirmediği belirtiliyor.

KÜRESELLEŞME ETKİSİ

Alman uzmanlar, küreselleşmenin etkisiyle insanların daha sık ve değişik ortamlarda bir araya geldiğini, özellikle kemiren hayvanlar ya da egzotik hayvanlarla temasın bu virüsü bulaştırdığını belirtiyor.

Frankfurt Üniversite Kliniği ile Marburg'daki kliniğin bu virüsü tespit edebilecek donanıma sahip olduğu vurgulanırken, şu anda nüfus için bir tehlike olmadığı açıklandı.

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