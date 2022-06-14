McDonald’s gitti Vkusno& Tochka geldi

Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çekilme kararı alan ve ülkedeki yaklaşık 850 restoranının tamamını satan McDonald's yaklaşık bir ay sonra yeni sahibi ve yeni adıyla Moskova'da yeniden açıldı.

Sozcu.com.tr

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Vkusno & tochka (Lezzetli ve Hepsi Bu) adıyla açılan restoranın önünde kuyruk oluştu.

Restoranları satın alan Rus iş insanı Alexander Govor, 15’i Rusça ismiyle ve yeni markasıyla restoranların kapılarını yeniden açtı.

Govor, 200’ü Haziran ayında olmak üzere, geri kalan restoranların da açılacağını belirtti.

Restoranın ve menülerin isimleri Rusça olsa da, geri kalan hemen her şey McDonald’s’la aynı.



Peynirli hamburger 129 rubleye (yaklaşık 2,24 dolar) satılıyor. Yeni markanın genel müdürü Oleg Paroev, yeni markanın Ruslara o dönemdeki hisleri yaşatmasını amaçladıklarını belirterek, “Hedefimiz müşterilerimizin ne kalite ne de ambiyansta bir değişiklik olmadığını hissetmesi” dedi.

Yeni markanın sloganı da “İsim değişse de sevgimiz değişmez” oldu.