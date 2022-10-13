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Meclis Trump’ı ifadeye çağırdı

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı.

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Meclis Trump’ı ifadeye çağırdı

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