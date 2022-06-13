Medvedev: Mahşerin atlıları geliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 100 günü aşkın bir süredir devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakınındaki isimlerden biri olan Medvedev çok sert açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan ve bir dönem ülkenin devlet başkanı olarak da görev yapan Dmitri Medvedev çok sert açıklamalarda bulundu. Rusya’nın 24 Şubat’tan beri devam eden işgali ile ilgili konuşan Medvedev, Ukrayna’yı ve Ukrayna’ya destek veren ülkeleri tehdit etti.

Medvedev, ABD’nin Ukrayna’ya verdiği füzelerin Rusya’ya isabet etmesi durumunda Batı ülkelerinin şehirlerine saldırılacağının sinyalini verdi. Medvedev, “Mahşerin atlıları çoktan yola çıktı” dedi.

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