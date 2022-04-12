Medvedev: Rus kültürüne boykot tıbbi bir sorun

Rusya’nın eski Devlet Başkanı Medvedev, “Dostoyevski’yi, Çehov’u, Sostokoviç’i ve Puşkin’i aforoz etmek şu anda klinik düzeyde bir hazza dönüşmüş durumda” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Batılı ülkelerde Rus kültür sanatına uygulanan boykotu sert sözlerle eleştirdi.

Telegram mesajında “Rus kültürüne yönelik iptal uygulaması şu anda Batı'da bir trend” ifadelerini kullanan Medvedev, bu durumu “tıbbi bir sorun” diye niteledi. Medvedev, “Dostoyevski'yi, Çehov'u, Sostokoviç'i ve Puşkin'i aforoz etmek şu anda klinik düzeyde bir hazza dönüşmüş durumda” diye yazdı.

Medvedev, “Rusya, bu aptallara karşı kendini dünyaya kapatmayacak” diyerek Avrupa'da, Güney Amerika'da, Asya'da ve Afrika'da birçok ülkenin Rusya'nın kültür ürünlerine büyük değer verdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de daha önce Batı'da Rus sanatına yönelik “iptal kültürünü” eleştirerek “Batı, Çaykovski ve Rahmaninov gibi isimleri iptal etmeye çalışıyor” demişti.

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