Medvedev: Yaptırımların Putin üzerinde hiçbir etkisi yok

Rusya’nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Batılı ülkelerin yaptırımlarla Rusya'da huzursuzluk yaratacaklarını sanarak “aptallık” etiğini, oligarklara yaptırım uygulamanın Rus lider Putin üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir ayı geride bırakan Ukrayna savaşı nedeniyle dünyadan Rusya'ya tepki yağarken, Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, yaptırımların yönetim üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

Batılı ülkelerin yaptırımlarla Rus yetkililer arasında huzursuzluk yaratacaklarını sanarak “aptallık” ettiğini savunan Medvedev, oligarklara yaptırım uygulamanın Rusya lideri Vladimir Putin'i hiçbir şekilde etkilemediğini belirtti.

“Bunların ülke yönetimi üzerinde en ufak bir etkisi olabilir mi? Asla” diyen Medvedev, yaptırımların ancak Rus halkını da fazla bir araya getireceğini savundu. Medvedev, anketlere göre halkın dörtte üçünün Kremlin'in Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararını desteklediğini de ifade etti. Eski Rusya lideri, yurt dışında yaşayan Rusların savaşla ilgili eleştirilerine de “Bazı kararları beğenmeyebilirsiniz ama böyle zorlu bir dönemde devlete karşı cephe almak ihanettir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir ABD'den Rusya'ya sert yaptırımlar

İlginizi Çekebilir Yaptırımlardan korkan Rus oligarklar sanat eserlerini elden çıkarıyor