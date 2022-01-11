Meghan Markle ve Prens Harry, ilginç bir ceza ile karşı karşıya

Sussex Dükü ve Düşesi, Los Angeles'taki 11 milyon sterlinlik malikânede çimleri sularlarsa 400 sterlin (yaklaşık 7.530 lira) para cezasıyla karşı karşıyalar.

Sozcu.com.tr

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Meghan Markle ve Prens Harry’nin bahçeleri, evlerinin etrafındaki 8 dönümlük çimleri etkileyecek olan ve yeni uygulanan hortum yasağı nedeniyle tehdit altında.

Çift, Los Angeles’taki son kuraklıktan sonra çimlerini sularsa 400 sterlin (yaklaşık 7.530 lira) para cezasına çarptırılacak.

Sussex Dükü ve Düşesi’nin bahçecilik için ayda 15.000 sterline kadar harcadıkları tahmin ediliyor. Çiftin budanmış gül bahçeleri, meyve ağaçları, uzun İtalyan selvileri, çiçek açan lavanta çalıları ve asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerine son derece düşkün olduğu söyleniyor.

KURAKLIK MARKLE VE PRENS HARRY’İ DE ETKİLEDİ

Ancak Telegraph’ın haberine göre, yaşanan son kuru havanın orman yangınlarına neden olacağından korkan Montecito’daki diğer sakinlerle birlikte çiftin suyu korumaları gerektiği talimatı verildi.

Kaliforniya’nın yüzde 80’inin aşırı veya olağanüstü kuraklık yaşamasından sonra getirilen yeni kurallar, golf sahaları veya diğer eğlence tesislerini kapsayarak hiçbir istisnaya yer vermiyor.

Kraliyet çifti, dokuz yatak odalı, 16 banyolu malikâneleriyle kurallara tabi olacak. Çiftin bulunduğu arazide ayrıca bir yüzme havuzu, yapay bir gölet, bir dere ve küçük bir şelale bulunuyor.

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