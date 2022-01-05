Melania Trump’ın şapkası 250 bin dolara satışa çıkıyor

Geçtiğimiz ay NFT dünyasına giren ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, eşinin başkanlığı döneminde taktığı ikonik beyaz şapkayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Müzayedede şapkanın yanı sıra NFT eserleri de yer alacak.

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Geçen ay gözlerinin suluboya resimlerini dijital ortamda satışa çıkaran Melania Trump şimdi ise 2018’de giydiği şapkasını açık artırmaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin 2018’de Beyaz Saray’ı ziyareti sırasında giydiği beyaz şapkanın müzayedede satılacağını duyurdu.

Ofisinden yaptığı açıklamada Trump, müzayedede şapkaya ek olarak, geçen ay NFT’si için gözlerini çizen Fransız sanatçı Marc-Antoine Coulon’un bir suluboyasının da yer alacağı belirtildi.

Trump, Herve Pierre imzalı beyaz şapkayı 2018’de Fransa First Lady’si Brigitte Macron’a eşlik ederken takmıştı. Şapka ve NFT’nin açılış fiyatı 250 bin dolar yani yaklaşık 3 buçuk milyon lira olarak belirlendi.

Geçtiğimiz ay NFT platformu kuran Melania Trump, gözlerinin suluboya resimlerini satışa sunmuş, ‘Melania’nın vizyonu’ olarak adlandırılan NFT’ler yaklaşık 150 dolara alıcı bulmuştu.

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