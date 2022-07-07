Miçotakis erken seçim iddialarına yanıt verdi

Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa sürecini konuşurken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de koltuğu sallantıda... Son dönemde muhalefetin yüklendiği Miçotakis, erken seçim çağrılarına yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, erken seçim iddiaları ile ilgili konuştu. Son dönemde elektrik ve doğalgazlara yapılan zam sebebiyle anketlerde darbe alan Miçotakis erken seçim iddialarına yanıt verdi.

2019 yılında seçilen Miçotakis, önceliğinin reformları tamamlamak için istikrar olduğunu söylerken, erken seçime gidilmeyeceğini net bir dille söyledi. Radyo kanalı Skai’ye konuşan Miçotakis, “Anketlere bakarak seçim planı yapmıyorum. Hükümetimizin güçlü bir çoğunluğu var ve amacımız ülkenin istikrarı” dedi.

Miçotakis’in partisi Yeni Demokrasi, anketlerde önde yer alsa da Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle tetiklenen enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte geçen yıllardaki oranlara ulaşamıyor. Yunanistan’da muhalefet erken seçimleri çağrısında bulunuyordu.

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