Miçotakis’ten Türkiye açıklaması: Kırmızı çizgi vurgusu yaptı

Türkiye ile Yunanistan arasında son aylarda yükselen gerilimde yeni açıklamalar geldi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis, partisinin grup toplantısında sert ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr

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Ankara-Atina hattında tansiyon dinmiyor… Hem Türkiye hem de Yunanistan hızla tırmanan gerilimde geri adım atmazken bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten bir açıklama geldi.

Partisi Yeni Demokrasi’nin grup toplantısında kürsüye çıkan Miçotakis, Ankara’ya mesaj gönderdi. Miçotakis, “Biz yayılmacı vizyona ve sınırlarımızın ihlal edilmesine direniyoruz. Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir” dedi. Miçotakis, “Bizim sınırlarımız mavidir ve gri değildir. Avrupa’daki ve Atlantik’in öbür tarafındaki müttefiklerimiz de bizimle aynı fikirde” ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini tekrarlarken, “Biz komşularımızla çok iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye yönetiminin zehirli sözlerinin Türk halkına sirayet etmeyeceği yönünde bir inancım var. Yunanlar ve Türkler dost halklardır. Biz Ege’nin öbür tarafından mantık ve barış yolunda buluşmayı bekliyoruz” dedi.

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