Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından Mariupol’deki Türk vatandaşları ile ilgili açıklama

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Mariupol'deki Türk vatandaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak güvenlik değerlendirmesi durumuna göre, en kısa zamanda Türk vatandaşlarının Ukrayna Mariupol’den tahliyelerinin beklendiğini belirtti.

MSB kaynaklarına göre Mariupol kentindeki Türklerin tahliyeleri konusunda Rusya Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışmalar ve koordinasyon devam ediyor.

Kaynaklar Rusya’nın Türkiye’ye “yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların” devam ettiği bilgisini verdi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği geçen hafta 34’ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türk vatandaşının camiye ait bir sığınakta saklandığını açıklamıştı.

“350 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR KALDI”

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentine yönelik saldırılarını arttırırken, Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko bölgedeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Andriushchenko, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ilk 3 gününde 690 bin kişinin tahliye edildiğini ifade ederek, son günlerde insanların güvenle tahliyesi için insani koridorların kurulmaya çalışıldığını, ancak başarı sağlanamadığını söyledi.

İnsani yardım konvoyunun Pazar günü bölgeye ulaştığını, ancak kente giriş yapamadığını sözlerine ekleyen Andriushchenko, “Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi. Ancak 1 Mart'tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı. İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok” ifadelerini kullandı.

Sivil kayıplara değinen Andriushchenko, polis ve sağlık yetkililerinden alınan verilerin gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekleyerek, “Pazar günü itibariyle bin 800 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych dün yaptığı açıklamada, Mariupol'a yönelik bombardımanda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

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