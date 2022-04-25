Abone Ol

Moldova’daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester’de patlama

Moldova’dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester’in sözde başkenti Tiraspol’deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Moldova’daki Rus yanlısı ayrılıkçı Transdinyester’de patlama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ile sınırı bulunan ve Moldova'dan bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki Devlet Güvenlik Bakanlığı (MGB) merkez binası önünde bir dizi patlama meydana geldiği bildirildi.

Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sev edilirken, binanın camlarının ve kapılarının hasar aldığı görüldü.

ROKETATARLI SALDIRI

Moldova basınında Rus yanlısı Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin sözde İçişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlerde, MGB binasına kimliği belirsiz kişiler tarafından roketatarla ateş açıldığı aktarıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rusya, demiryolunu vurdu: Ölüler var İlginizi Çekebilir Rusya, demiryolunu vurdu: Ölüler var Akın akın gidiyorlar! 5 milyondan fazla kişi ülkeden kaçtı İlginizi Çekebilir Akın akın gidiyorlar! 5 milyondan fazla kişi ülkeden kaçtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Birleşmiş Milletler dizi İçişleri Bakanlığı Moldova patlama Rusya Transdinyester Ukrayna