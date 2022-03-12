Moldovalılar Putin’in savaş oyununda bir sonraki domino taşı olmaktan korkuyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rus birliklerin liman kenti Odessa'ya saldırı planları ve şehrin teyakkuza geçmesi Moldovalılar arasındaki endişeleri de artırdı. Rus birliklerin, Odessa'yı ele geçirdikten sonra, Moldova'nın Rus ayrılıkçılar tarafından kuşatılan Transdinyester bölgesinden ülkeye giriş yapılabileceğinden korkuluyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 17’nci gününde devam ederken, Putin’in Karadeniz kıyı kenti Odessa’ya yönelik olası bir saldırısına karşı kentte hazırlıklar devam ediyor.

Ama ne yazık ki bu saldırıyı bekleyenler yalnızca Odessa sakinleri değil, Moldova halkı da Rusların olası işgalinin ardından rotayı kendilerine yöneltebilecekleri endişesini taşıyor.

İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Times, Molovata Noua kasabasını yöneten 41 yaşındaki belediye başkanı Oleg Garzea’nın “Ruslar Odesa’yı alırsa, korkarım burada ilerleyecekler ve bu da dünyadan tamamen silinmemiz anlamına geliyor.” dedi.

MOSKOVA YANLISI GRUP TARAFINDAN KUŞATILDI

Dinyester nehrinin doğu kıyısında yer alan Molovata Noua, Odessa’ya oldukça yakın bir bölge. Doğuda kasaba, Moskova yanlısı ayrılıkçı Transdinyester tarafından kuşatılmış durumda.

Moskova’daki Transdinyester bölgesi, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden De facto bir cumhuriyet olarak tanınıyor ve Rus destekçisi olarak biliniyor. Bölge, 1300 Rus yanlısı askere ve 20 bin ton silahına da ev sahipliği yapıyor.

Şimdi ise Moldova halkı, tıpkı Donbas’ın Ukrayna’nın işgali için bir basamak olması gibi, Transdinyester’in, Putin’in bir sonraki domino taşı olarak eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Moldova’yı seçmesi halinde kullanılabileceğinden korkuyor.

‘REFERANDUMA GİDİLİR’

Bölgedeki halkla da konuşan The Times gazetesi, köydeki dükkanda Rus çikolataları satan Lillia’nın, “Herkes sakin olsun, Ruslar sadece Nazilerle savaşmak için Ukrayna’da” ifadelerini yazdı. Lillia, “Buraya gelirlerse Moldova da bağımsız kalabilir. Transdinyester Rusya’ya katılma konusunda referanduma gidecek. Bedava gaz istedikleri için Molovata Noua’nın da katılacağına eminim.” dedi.

300 bin nüfuslu nehir boyunca uzanan Transdinyester, çok sayıda etnik Rus ve Ukraynalı’nın Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeni bağımsızlığını kazanan Moldova’ya yerleşmesiyle kuruldu. 1992’de Rusya’nın kışkırttığı kısa bir bağımsızlık savaşı, binden fazla ölü bıraktı ve bugün tanınmayan özerk devlet, Rusya’ya bağlılığıyla biliniyor.

YILLARDIR RUSYA TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYORLAR

Dubasari kasabasındaki bir reklam panosunda “Büyük Rusya ile birlikte geleceğe” ifadesi yer alıyor. Bölgenin Moskova ile olan bağları, 2005’ten bu yana tahmini 7 milyar dolarlık ücretsiz gazdan ve maaş ödemelerinden de kaynaklanıyor.

Ancak bölge aynı zamanda AB’nin serbest ticaret bölgesine erişim kazandı, Moldova’nın posta sistemini paylaşıyor ve Moldova elektriğini kullanıyor.

Carnegie Europe düşünce kuruluşunun kıdemli üyelerinden Thomas de Waal, “yerel liderler Transdinyester için bağımsızlıktan bahsetmeyi severler, ancak şu anda başlarını eğiyorlar. Sorun şu ki, Ruslar gelirse, muhtemelen ‘Bize borçlusunuz’ diyecekler ve Transdinyester hayır diyemeyecek.” dedi ve olası bir işgalin mümkün olabileceğini dile getirdi.

‘GELECEĞİMİZ UKRAYNA’DAKİ SAVAŞA BAĞLI’

3 Mart’ta Moldova aceleyle AB üyeliğine başvurduğunu duyurdu ve bu hafta Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, “Transdinyester çevresindeki durum sakin, aynı kalacağını umuyoruz, ancak tüm risklere hazırlanmamız gerekiyor ve çoğu şey Ukrayna’daki savaşa bağlı olacak” dedi.

Rus birlikleri Moldova sınırından 35 mil uzaklıktaki Odesa’yı tehdit ederken, başkent Kişinev’deki birçok kişi Transdinyester’in Moldova’yı almak için başlangıç olabileceğinden endişe ediyor.

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