Moldova’nın eski Cumhurbaşkanı Dodon gözaltına alındı

Moldova'nın eski cumhurbaşkanı Igor Dodon, yolsuzluk, vatana ihanet, yasadışı zenginleşme ve yasadışı parti finansmanı iddialarıyla açılan soruşturma dahilinde gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Moldova’nın eski cumhurbaşkanı Igor Dodon, evine ve bir dizi başka özel adrese yapılan baskının ardından yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı. Moldova’nın ana muhalefet bloğunda yer alan Rusya yanlısı Sosyalist Parti’nin lideri 47 yaşındaki Dodon'un, 72 saat gözaltında tutulacağı belirtildi.

Dodon, hakkında yolsuzluk, vatana ihanet, yasadışı zenginleşme ve yasadışı parti finansmanı iddialarıyla açılan soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. Savcılık, 18 Mayıs’ta, Moldova Demokrat Partisi’nin eski lideri oligark Vladimir Plahotniuc’tan 2019'da rüşvet aldığı şüphesiyle Dodon hakkında soruşturma başlatmıştı. Plahotniuc o zamandan bu yana sürgünde ve ABD yaptırımları altında.

ŞÜPHELİ BİR KİŞİ BELGELERİ YUTMAYA ÇALIŞTI

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, arama emri dahilinde toplam 10 bina ve 3 arabanın arandığını ve “büyük miktarda” para ve lüks eşyaya el konulduğu ifade edilerek, “Aramalar sırasında, bir şahıs evinde bulunan ve yaklaşık 700 bin euro değerindeki gayrimenkulün alım-satım işlemlerini doğrulayan belgeleri yutmaya ve imha etmeye çalıştı” denildi.

DODON, RUS YANLISI OLARAK BİLİNİYOR

Dodon’un partisi şu anda Moldova parlamentosundaki 101 sandalyenin 22’sini kontrol ediyor ve şu anda komünist partiyle koalisyon halindeyken, ülkenin Batı yanlısı ve Rusya yanlısı grupları, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana giderek daha fazla bölündü.

Dodon, Moldova'da 2016-2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı olarak görev almıştı. Dodon'un gözaltına alınmasının ardından başkenti Kişinev’deki parlamento binasının önünde toplanan düzinelerce Dodon destekçisi hükümetin istifasını talep etti.