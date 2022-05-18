Mozambik’te 1992’den beri ilk kez çocuk felci görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, Mozambik'te, 1992'den beri ilk kez çocuk felci vakasının görüldüğünü duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Komşu ülke Malavi’de şubat ayında benzer bir enfeksiyon tespit edilmesinden kısa bir süre sonra, Mozambik’te de çocuk felci (polio) vakası görüldü.



Bloomberg’in haberine göre, enfeksiyon ilk olarak Pakistan’da bulunan bir türe ait.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kuzeydoğu Tete eyaletindeki bir çocukta tespit edilen vakanın, felce neden olan hastalığın endemik olduğu tek ülke olan Pakistan’da 2019’dan beri dolaşan vakayla aynı türden olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Malavi’deki vakanın da benzer olduğu açıklandı.

DSÖ’nün Afrika bölge direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, “Afrika’da başka bir vahşi çocuk felci virüsü vakasının tespiti büyük ölçüde endişe verici. Bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu ve ne kadar hızlı yayılabileceğini gösteriyor” dedi.

Afrika, 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından çocuk felcinden ari ilan edildi ve Nijerya, kıtada hastalığın endemik olduğu son ülke oldu. Mozambik ve Malavi’deki her iki vaka da ithal bir tür olduğundan, bölgenin çocuk felcinden elde ettiği ari sertifikasını etkilemeyecek.

Mozambik, şubat ayındaki Malavi salgınından bu yana 4,2 milyon çocuğu çocuk felcine karşı aşıladı. DSÖ de, önümüzdeki haftalarda ülkede ve komşularında beş yaşın altındaki 23 milyon çocuğu aşılamayı planladığını duyurdu.

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