Muhalif Rus lider Navalni’ye dolandırıcılık suçlaması

Rusya’da hapisteki muhalif lider Navalni, zimmete para geçirmekten ve mahkemeye saygısızlıktan suçlu bulundu. Navalni’nin 13 yıla kadar daha fazla hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Moskova'daki mahkeme, geçen yıl tutuklanan muhalif Rus lider Aleksey Navalni'nin hapis cezasını uzatabilecek yeni bir karara imza attı.

Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle zehirlendiği iddia edilen ve Almanya’da tedavi gören Navalni, Almanya'ya giderek şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl ocak ayında tutuklanmıştı. Savcılık, geçen hafta Navalni hakkında dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık suçlarından 13 yıl ek hapis cezası talep etmişti.

Mahkeme bugün Navalni'yi zimmete para geçirmekten ve mahkemeye saygısızlıktan suçlu bulduğunu açıkladı.

Siyasi organizasyonuna bağışlanan parayı kişisel harcamaları için kullanmakla suçlanan Navalni, suçlamaları reddediyor ve davanın siyasi amaçlı olduğunu söylüyor. Navalni'nin sözcüsü, yeni suçlamalarla ilgili yaptığı açıklamada “Şu anda sadece Aleksey'in özgürlüğünden değil hayatından da bahsediyoruz” dedi.

Navalni'nin 13 yıla kadar daha fazla hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Putin'in başlıca rakipleri arasında olan ve Batılı ülkelerden de destek alan Navani'nin tutuklanması üzerine ülkede düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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