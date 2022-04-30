Müslüman Kardeşler’in yayın organı Türkiye’deki yayınlarını durduruyor

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı 'Mekameleen' adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretle aynı dönemde Müslüman Kardeşler’in yayın organı olan “Mekameleen” isimli televizyon kanalı, Türkiye’deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Euronews’te yer alan haberde, televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, “dünyanın farklı başkentlerinde yeni stüdyo açacakları” kaydedildi. Öte yandan Türkiye’deki yayın faaliyetlerinin, “Kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü” sonlandırılacağı da belirtildi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Müslüman Kardeşler’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyordu. Müslüman Kardeşler konusu sebebiyle Ankara ile bu ülkeler arasında gerilim yaşanırken son dönemde Türkiye bu ülkelerle normalleşme yoluna girmişti.

Euronews, Mekameleen dışında Müslüman Kardeşler’le bağlantısı “El-Sharq” ve “Vatan” kanallarının da bürosunun olduğunu hatırlattı.

Türk yetkililerin, Müslüman Kardeşler’le bağlantılı kanal yetkilileriyle geçen yıl yaptığı görüşmelerde, bazı programların kaldırılması ve yine bazı sunucuların görevden alınması konusunu gündeme getirildiği belirtilmiş, kanal yetkililerinin ise buna karşı çıkarak “Kabul edemeyeceğimiz koşullar dayatılırsa, gerekirse İstanbul'u terk ederiz, başka bir ülkeye gideriz” dediği aktarılmıştı.

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