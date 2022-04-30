Abone Ol

Müslüman Kardeşler’in yayın organı Türkiye’deki yayınlarını durduruyor

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı 'Mekameleen' adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Müslüman Kardeşler’in yayın organı Türkiye’deki yayınlarını durduruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretle aynı dönemde Müslüman Kardeşler’in yayın organı olan “Mekameleen” isimli televizyon kanalı, Türkiye’deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Euronews’te yer alan haberde, televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, “dünyanın farklı başkentlerinde yeni stüdyo açacakları” kaydedildi. Öte yandan Türkiye’deki yayın faaliyetlerinin, “Kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü” sonlandırılacağı da belirtildi.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Müslüman Kardeşler’in Türkiye’deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyuyordu. Müslüman Kardeşler konusu sebebiyle Ankara ile bu ülkeler arasında gerilim yaşanırken son dönemde Türkiye bu ülkelerle normalleşme yoluna girmişti.

Euronews, Mekameleen dışında Müslüman Kardeşler’le bağlantısı “El-Sharq” ve “Vatan”  kanallarının da bürosunun olduğunu hatırlattı.

Türk yetkililerin, Müslüman Kardeşler’le bağlantılı kanal yetkilileriyle geçen yıl yaptığı görüşmelerde, bazı programların kaldırılması ve yine bazı sunucuların görevden alınması konusunu gündeme getirildiği belirtilmiş, kanal yetkililerinin ise buna karşı çıkarak “Kabul edemeyeceğimiz koşullar dayatılırsa, gerekirse İstanbul'u terk ederiz, başka bir ülkeye gideriz” dediği aktarılmıştı.
Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden dikkat çeken kareler İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinden dikkat çeken kareler

Corona virüsü önlemleri kalktı, on binlerce Müslüman Mekke'ye akın etti İlginizi Çekebilir Corona virüsü önlemleri kalktı, on binlerce Müslüman Mekke'ye akın etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Binali Yıldırım Birleşik Arap Emirlikleri Corona Cumhurbaşkanı Haber istanbul Mısır Müslüman Normalleşme Nureddin Nebati Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Türkiye