NASA çalışanından zincirli protesto

NASA'da görev alan bir bilim insanı Los Angeles'ta kendilerini bir Chase Bank ofis binasının kapılarına zincirledikten sonra tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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Sierra Club ve diğer iklim savunma örgütlerinin 2020 raporuna göre JPMorgan Chase & Co. fosil yakıtlara diğer bankalardan daha fazla yatırım yaptı. Bunun üzerine de çarşamba günü protestocular, iklim krizini ele almak için acil eylem çağrısına ek olarak; şirketin kömür, petrol ve gazdan çekilmesi çağrısında bulundular.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’nda biyolojik sistemler ve iklim değişikliği üzerine çalışan Peter Kalmus da protestoya katılanlar arasındaydı. Başka bir protestocunun kendisini bankanın cam kapısının koluna zincirlemesine yardım etmesinden sonra Kalmus, toplanan kalabalığa seslendi. Etkinlik Facebook’tan canlı yayınlandı.

OĞULLARIM VE BU GEZEGEN İÇİN…

Kalmus, yaptığı konuşmada çocuklarından da bahsederek, “Bu muhteşem gezegen için, oğullarım için risk almaya hazırım” dedi.

Bilim insanı sözlerine şu şekilde devam etti: “Onlarca yıldır sizi uyarmaya çalışıyoruz ki kahrolası bir felakete doğru gidiyoruz ve görmezden geliniyoruz. Dünyanın bilim insanları görmezden geliniyor. Şaka yapmıyoruz. Yalan söylemiyoruz. Abartmıyoruz.”

Eylem üzerine polis eylemcileri tutukladı. JPMorgan Chase & Co., olaylar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Kalmus ve arkadaşlarının eylemleri, iklimi savunmak için sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunan bilim insanlarının bu hafta dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde düzenlenen bir düzineden fazla protestonun parçasıydı. Bu haftaki protestolar, Birleşmiş Milletler’in son iklim raporunun yayınlanmasını izledi.

BİLİM İNSANLARI AYAKTA

Berlin’de bilim insanları bir köprüyü engellemek için ellerini yola yapıştırdı. Madrid’de protestocular İspanyol Parlamentosu’nun merdivenlerine kırmızı boya attı. Londra’da, bazıları Shell’in İngiltere genel merkezinin cephesine sahte petrol attı. Sidney’de, biri biyoloji profesörü de dahil olmak üzere beş protestocu, yağmurda trafiği engellemek için sokağa çıktıktan sonra tutuklandı. Washington DC’de insanlar kendilerini Beyaz Saray’ı çevreleyen çitlere zincirlediler.

BM genel sekreteri António Guterres pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “İklim aktivistleri bazen tehlikeli radikaller olarak tasvir ediliyor, ancak gerçekten tehlikeli radikaller, fosil yakıt üretimini artıran ülkelerdir” dedi.

Yeni raporu yazan IPCC grubunun eş başkanı Jim Skea bir basın açıklamasında, “Küresel ısınmayı 1.5 derece C ile sınırlamak istiyorsak, ya şimdi ya asla. Tüm sektörlerde acil ve derin emisyon azaltılması olmadan, imkansız olacak” dedi.

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