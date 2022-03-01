NATO Genel Sekreteri: Rusya’yla savaş istemiyoruz

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yla karşı karşıya gelen NATO'nun Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifakın Kiev’e asker ve savaş uçağı göndermeyeceğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı derhal durdurma ve askerlerini geri çekme çağrısı yaptı.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda'yla görüşmesi sonrasında açıklama yapan Stoltenberg, “Başkan Putin Avrupa’da barışı paramparça etti. Müttefikler, Ukrayna’nın haksız ve acımasız işgalini kınıyor. Rus saldırısı kesinlikle kabul edilemez” dedi. NATO'nun Kiev'e asker ve savaş uçağı göndermeyeceğini yineleyen Stoltenberg, “NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek ya da uçaklarını Ukrayna hava sahasına sokmayacak” ifadelerini kullandı.

Polonya lideri Duda’yla ülkedeki Lask hava üssünü de ziyaret eden Genel Sekreter, “NATO bir savunma örgütüdür, Rusya'yla savaş istemiyoruz. Rusya savaşı derhal sona erdirmeli, Ukrayna'daki tüm güçlerini geri çekmeli ve diplomatik çabalara katılmalıdır” diye konuştu.

“Son haftalarda NATO'nun doğu kanadında varlığımızı artırdık” diyen Stoltenberg, “Bugün, tarihimizde ilk kez NATO Mukabele Gücü’nü harekete geçiriyoruz. Bugün, Fransız birlikleri bu gücün öncü unsuru olarak Romanya’ya geliyor. Toplu savunma maddemiz olan 5. maddeye bağlılığımız katıdır. NATO topraklarının her karışını koruyacağız ve savunacağız” ifadelerini kullandı.

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