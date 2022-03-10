Abone Ol

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’ye geliyor

 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere cuma günü Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’ye geliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 15'inci gününde ateşkes sağlanması için diplomasi trafiği farklı ülkelerde devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu kapsamda Türkiye'de düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere 11 Mart Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Stoltenberg'in ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı... Gözler Antalya'da, Çavuşoğlu'nun işi çok zor İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Gözler Antalya'da, Çavuşoğlu'nun işi çok zor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Antalya Cuma Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu Moskova NATO Recep Tayyip Erdoğan Rusya Türkiye Ukrayna