NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde Erdoğan’dan kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesinin ardından Estonya Başbakanı Raja Kallas ile bir araya geldi. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ayaküstü görüştü.

Zirveye katılmak için Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti.

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