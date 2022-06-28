NATO zirvesinde gündem Türkiye’nin itirazları… Finlandiya’da çarpıcı Türkiye anketi

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarının bugün Madrid’de başlayacak NATO zirvesine damga vurması beklenirken, Finlandiya’da düzenlenen bir anket ülkede halkın Türkiye’nin taleplerine yaklaşımını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün başlayacak NATO zirvesinin başlıca gündemlerinden biri, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazları olacak. NATO zirvesinde meselenin çözüme ulaşıp ulaşmayacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Finlandiya'da yapılan bir anket ülke halkının konuya yaklaşımını ortaya koydu.

EURACTIV sitesinin haberine göre, Finlandiyalıların büyük bölümü NATO üyeliğine sıcak bakıyor ancak Türkiye'nin taleplerinin karşılanmasını istemiyor.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten silah ambargosunu kaldırmasını ve terör örgütü PKK’ya “desteği” kesmesini talep ediyor.

NATO’YA DESTEK ARTIYOR AMA…

Finlandiya'da yayınlanan Helsingin Sanomat gazetesinin düzenlediği ankette, Finlandiyalıların NATO üyeliğine desteğinin giderek artarak yüzde 79'u bulduğu görüldü. Bu oran geçen aydan bu yana yüzde 6 arttı.

Öte yandan Finlerin büyük bölümü, Türkiye'nin taleplerinin karşılanması gerekiyorsa NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 70'i Türkiye'nin taleplerini karşılayacak tavizler verilmesine karşı çıktıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO üyeliğiyle ilgili taleplerinin karşılanmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 14’te kaldı. Bu kişilerin büyük bölümünün de milliyetçi Finns Partisi destekçileri olması dikkat çekti.

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, daha önce yaptığı açıklamada Madrid'deki NATO zirvesinde bu konuda anlaşma sağlanamayabileceğini söylemişti. Başbakan Sanna Marin de sürecin “donma” ihtimalinden endişe ettiğini belirtmişti.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya ile sürdürdüğü görüşmelerden de bugüne kadar somut bir sonuç çıkmadı.

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