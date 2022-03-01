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NATO’da kritik zirve! Ukrayna gündemiyle acil toplanacaklar

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.

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NATO’da kritik zirve! Ukrayna gündemiyle acil toplanacaklar

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğin bildirildi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO dışişleri bakanlarının 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarılarak, toplantının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacağı açıklandı.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği belirtildi.

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