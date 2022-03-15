NATO’dan Norveç’te 30 bin askerle tatbikat

NATO, 27 ülkeden yaklaşık 30 bin asker, yaklaşık 220 uçak ve 50'den fazla gemi ile Norveç’te "Soğuk Müdahale 2022" (Cold Response 2022) adlı askeri tatbikatına başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO’dan yapılan açıklamada, “Soğuk Müdahale 2022” (Cold Response 2022) adı verilen ve 27 ülkenin katılımıyla düzenlenen askeri tatbikatın başladığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatın daha önceden planlandığını ve savunma amaçlı olduğunu belirten NATO, “Avrupa ve Kuzey Amerika’dan on binlerce asker, Norveç’in Soğuk Müdahale 2022 tatbikatı kapsamında zorlu iklim koşullarında birlikte eğitim alıyor. Tatbikat savunma amaçlı ve uzun süredir planlanmış bir tatbikattır ve NATO’nun herhangi bir tehdide kararlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini göstermektedir. Tatbikata NATO’nun yakın ortakları Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 30 bin askerin yanı sıra yaklaşık 220 uçak ve 50’den fazla gemi katılıyor” ifadelerini kullandı.

“RUSYA TATBİKATA DAVETİ REDDETTİ”

Açıklamada, düzenlenen tatbikatın Norveç'e bir saldırı düzenlenmesi senaryosu üzerinden ilerlediğini belirten NATO, “Tatbikat, NATO’nun Kuzey’e on binlerce kuvvet konuşlandırma becerisini gösterirken, aynı zamanda NATO’yu herhangi bir saldırganlığa karşı korumak için İttifak’ın doğu kısmını güçlendiriyor. Tatbikat, NATO müttefiklerine ve ortaklarına zorlu arazilerde soğuk hava koşullarında birlikte antrenman yapma fırsatı sağlıyor. Soğuk Müdahale 2022, Norveç’in saldırıya uğradığı ve NATO’nun toplu savunma maddesi olan 5. Maddenin uygulandığı kurgusal bir senaryoyu ele alıyor” dedi.

NATO, tatbikatın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlendiğini ve Rusya'nın tatbikata davet edildiğini, fakat Rusya'nın daveti reddettiğini kaydetti. NATO, “NATO müttefikleri tatbikatlarında şeffaftır ve uluslararası taahhütlerine saygı gösterirler. AGİT’in tüm üyelerinden gözlemciler, Soğuk Müdahale 2022’ye davet edildi, fakat Rusya daveti reddetti” dedi.

İlginizi Çekebilir ABD'den Rusya'ya NATO toprakları uyarısı

İlginizi Çekebilir NATO'dan kimyasal silah uyarısı: Rusya'nın planı olabilir