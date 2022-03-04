NATO’dan Rusya açıklaması: Savaş istemiyoruz ama…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dokuzuncu gününde, NATO'dan Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrali vurması ile ilgili ilk tepki geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ayrıca sivil kayıplarla ilgili Rusya'yı kınarken bir kez daha 'Ukrayna'nın yanındayız' mesajı verdi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dokuzuncu gününde, NATO’da olağanüstü Ukrayna toplantısı gerçekleşti. NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel’deki NATO karargahında bir araya geldi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında, NATO’nun Doğu Avrupa ve Orta Avrupa’daki uzun vadeli mevcut planlarının ele alınması beklenen toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

Toplantı devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Avrupa’da savunma kapasitesini artıracaklarını dile getiren Stoltenberg “Üyelerimize herhangi bir saldırıya müsaade etmeyeceğiz” dedi.

NÜKLEER SANTRALİ VURMASIYLA İLGİLİ İLK TEPKİ

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’daki nükleer santrali vurması ile ilgili ‘Nükleer santrale yönelik saldırıyla ilgili raporlar gördük. Bu sadece bu savaşın pervasızlığını ve onu sona erdirmenin önemini, Rusya’nın tüm birliklerini geri çekmesinin ve diplomatik çabalara iyi niyetle başvurmasının önemini gösteriyor.’ ifadelerinde bulundu.

Stoltenberg, sivilleri hedef alan saldırıları da kınadı.

Stoltenberg, “NATO müttefikleri, Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladılar.

Ukrayna’ya desteğimizi yineliyoruz. Aynı zamanda belirtmeliyiz ki, NATO çatışmanın bir parçası değildir. NATO bir savunma ittifakıdır.” dedi.

‘NATO GÜÇLERİNİN VARLIĞINI ARTIRDIK’

Stoltenberg, Rusya ile çatışma istemediklerini vurgularken, “Savunmamızın gereği olarak İttifak’ın doğusundaki NATO güçlerinin varlığını artırdık. Ayrıca, ABD’nin daha fazla askerle güçlü taahhüdünü memnuniyetle karşılıyorum. Avrupalı Müttefikler ve Kanada’nın İttifak’ın doğu kısmında, karada, denizde ve havada daha fazla varlık göstermelerini de memnuniyetle karşılıyorum. Bence şu anda karşı karşıya olduğumuz kriz, Kuzey Amerika’nın NATO’da stratejik dayanışma içinde bir arada durmasının önemini gösteriyor.” dedi.

Öte yandan, Belçika’nın başkenti Brükse’lde Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliğinin (AB) de katılımıyla NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı için NATO karargahına gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüştü.

ABD: ÇATIŞMA ARAMIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise NATO’nun tüm müttefiklerini ve topraklarını Rus saldırılarından koruyacağını söyledi. NATO üyesi ülke dışişleri bakanlarının Brüksel’de yapacağı toplantı öncesinde konuşan Blinken, “Bizimki bir savunma ittifakı. Biz çatışma aramıyoruz. Ancak çatışma bize gelirse buna hazırız ve NATO sınırlarının her bir santimini koruyacağız” dedi.

Rusya’nın sivillere yönelik saldırısı olarak tanımladığı saldırılarını kınayan Blinken “Gece boyunca bir nükleer santrale saldırdığına yönelik haberler dinledik. Sadece bu bile bu savaşın ne kadar ihtiyatsız bir biçimde ilerlediğini ve savaşın sona erdirilmesinin ve Rusya’nın tüm birliklerini geri çekerek iyi niyetli bir diplomatik çaba göstermesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor” diye konuştu.

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