NATO’dan sınıra kalıcı askeri güç yığma sinyali

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Telegraph’a açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO’nun gündemindeki yeni hamleleri değerlendirdi.

Stoltenberg, NATO’nun işlevsel olarak bir dönüşümün tam ortasında olduğunu söylerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hamlelerinin uzun vadede sonuçları olacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri, NATO üyesi ülkelerle Rusya arasındaki sınıra tam işleyen bir ordu yerleştirebileceğinin sinyalini verdi.

Stoltenberg, “Ukrayna savaşı nasıl biterse bitsin, bu savaşın bizim güvenliğimiz için uzun vadeli sonuçları olacak, bu yeni gerçeğe adapte olmalıyız. Şu an bunu yapıyoruz” ifadesini kullandı.

NATO’nun Avrupa ile Kuzey Amerika’yı bir araya getirmeyi başardığını ve bunun kurumun başarılı olmasının iki sebebinden biri olduğunu söyleyen Stoltenberg, “NATO’nun başarılı olmasının bir diğer sebebi de dünya değişirken değişmeyi başarabilmesi. Şu an dünya değişiyor ve NATO da değişiyor” dedi.

Stoltenberg NATO’nun bölgeye, “İşgalci güçlerle” savaşabilecek kadar etkili ordular ve güçler gönderileceğini de söyledi.



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