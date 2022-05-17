NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele alınması gerekir” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüştü. Stoltenberg görüşme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile en yakın ortaklarımız Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararları hakkında konuştuk” ifadelerini kullandı.

“BU TARİHİ ANDA BİR ARADA OLMALIYIZ”

Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu belirten Stoltenberg, “Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele alınması gerekir. Bu tarihi anda bir arada olmalıyız” dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” ifadelerini kullanmış, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı üçlü görüşmede hem de NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği gündeme getirdiğini belirtmişti.

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