Nazarbayev’in damatları istifa etti, yeğeni görevden alındı

Kazakistan’da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 3 damadının istifa ettiği ve yeğeninin görevinden alındığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Kazakistan'da ocak ayının ilk haftasında akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edilmesi sonucu yaşanan olayların ardından devlet kurumlarında görevden almalar sürüyor.

Olayların ardından Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'den devralan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Nazarbayev'in yeğeni Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Samat Abiş'in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

DAMATLARI İSTİFA ETTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazarbayev'in ortanca kızı Dinara Kulibayeva'nın eşi iş adamı Timur Kulibayev, Ulusal Girişimciler Odası Atameken'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazına tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, Nazarbayev'in büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın eşi Kayrat Şaripbayev, KazakGaz Ulusal Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Nazerbayev'in küçük kızı Aliya Nazarbayeva'nın eşi Dimaş Dosanov'un da başkanı olduğu ulusal petrol taşıyıcı şirketi ‘KazTransOil'den istifa ettiği bildirildi.

AKARYAKIT ŞİRKETLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau’da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Cumhurbaşkanı Tokayev’in ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların kaldırılmasına rağmen protestocular geri adım atmamıştı. İçişleri Bakanlığı, fiyatları artırmak için gizli anlaşma yapma şüphesiyle akaryakıt şirketleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, ülkeyi 30 yıl yönettikten sonra 2019'da cumhurbaşkanı görevinden istifa eden Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığını yürütüyordu.