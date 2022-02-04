New York Times’tan dikkat çeken analiz: Erdoğan’ın Kiev’de askerlere selamı…

ABD merkezli New York Times gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev gezisini ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna gerilimindeki tutumunu analiz eden bir yazı yayınladı. "Bazen NATO müttefiki gibi davranan Türkiye" başlıklı yazıda, "Erdoğan'ın Kiev ziyareti çoğunlukla Zelensky hükümetine bir destek gösterisiydi, ancak Türk lider aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü oynamayı teklif ederek, Ukrayna'yı desteklemek ile Ukrayna ile karmaşık bir ilişkiyi bozmak arasında ince bir çizgide yürüdüğünü gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

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ABD’nin önde gazetelerinden New York Times, tırmanan Rusya- Ukrayna geriliminde Türkiye’nin tutumunu analiz eden bir yazı kaleme aldı. “Bazen Kararsız Bir NATO Müttefiki Olan Türkiye, Ukrayna’yı Destekliyor” başlığı atılan yazıda, Türkiye, Ukrayna Ordusu’nun en gelişmiş silahlarından biri olan uzun menzilli, Türk yapımı silahlı insansız hava aracının tedarikini artıracağı vurgulandı.

Andrew E. Kramer imzalı yazıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna Ordusu’nun en gelişmiş silahlarından biri olan ve geçen sonbaharda Ukrayna’da ilk kez savaşta kullanılması Rus yetkilileri çileden çıkaran Türk yapımı uzun menzilli silahlı insansız hava aracının tedarikini artırmayı kabul ettiği vurgulandı.

Yazıda, “Erdoğan’ın SİHA gönderme ve Ukrayna’yı diplomatik olarak destekleme kararı, Moskova’ya aleni bir tepkiydi ve Karadeniz çevresindeki bölgede üstünlük için tarihi rakipler olan Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği ve çatışma sürecinde yeni bir faktör olarak gündeme geldi.” ifadeleri yer aldı.

“SON DERECE HASSAS BİR KONU”

Moskova’nın Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA tedariğini ‘son derece hassas bir konu’ olarak gördüğü aktarılan yazıda, “Türk liderin silah anlaşmasını duyurmak için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyaret, ABD, İngiltere ve Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş durumunda Ukrayna’yı desteklemek için silah göndermesinin ardından geldi.” ifadeleri kullanıldı.

Bu süreçte Rusya, Biden yönetiminin NATO ülkelerine ek asker göndereceğini duyurmasını kınarken, Kremlin sözcüsü Dmitri S. Peskov ABD’yi “Avrupa kıtasında gerilimi ateşlemekle” suçladı.

New York Times, Erdoğan’ın Kiev ziyaretini de yorumlarken, “Erdoğan’ın Kiev ziyareti çoğunlukla Zelensky hükümetine bir destek gösterisiydi, ancak Türk lider aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk rolü oynamayı teklif ederek, Ukrayna’yı desteklemek ile Ukrayna ile karmaşık bir ilişkiyi bozmak arasında ince bir çizgide yürüdüğünü gösterdi.” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DAN KİEV’E TAŞINIYOR

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, çatışmanın alevlerini körüklemek yerine tansiyonu düşürmek istediğini, ancak ilk olarak 2019’da müzakere edilen ve yeni bir anlaşmayla genişletilen Ukrayna’ya silah sağlama anlaşmasından geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksei Reznikov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin insansız hava aracının üretimini Kiev dışındaki bir fabrikada yerelleştirmeyi kabul ettiğini söyledi. Bayraktar’ın Ukrayna versiyonunun, Ukrayna yapımı motorla uçacağı belirtilirken, Reznikov, Türkiye’nin de kendi silahlı kuvvetleri için bu modelden bazı insansız hava araçları satın alacağını söyledi.

Reznikov, bölgenin ayrıca Ukraynalı SİHA pilotları için bir eğitim merkezi olacağını söyledi.

“ERDOĞAN, ASKER SELAMIYLA SİNYAL VERDİ”

New York Times, Erdoğan’ın ABD ve NATO’nun tepkisine rağmen Rusya’dan S-400 füze sistemi aldığını vurgularken, “Ancak Perşembe günü, Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna’yı silahlandırma taahhüdü, Erdoğan’ın Kiev’de yer aldığı askeri temalı resepsiyonda olduğu gibi açık bir sinyaldi” ifadeleri kullanıldı. Erdoğan’ın Kiev’de Çarlık döneminden kalma Mariinsky Sarayı’nda bir geçit töreniyle karşılandığı hatırlatılan yazıda, “Tören bitişinde Erdoğan askerleri Ukrayna’da ülkenin 2014 sonrası Rusya ile olan mücadelesini çağrıştıran bir işaretle selamladı. Bu da sembolikte olsa taraf olduğunun bir göstergesiydi.” denildi.

Gazete, Türkiye ve Ukrayna’nın, iki ülke arasındaki ticareti şu anda yaklaşık 7 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı amaçlayan bir anlaşma da imzaladığını da vurguladı. İki ülkenin ayrıca polis güçleri arasındaki işbirliğini derinleştirmek için anlaşmalar imzaladıkları vurgulandı.

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