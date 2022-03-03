Newsweek: Ukrayna direnişi küresel dinamiği değiştirebilir

Newsweek dergisinde yer alan değerlendirmede, "Ukrayna modeli, Çin'in işgal etmesi durumunda Tayvanlıların uzun süreli ve kanlı direniş olasılığını artırıyor ve Tayvan'ın Batılı savunucularının getirebileceği cesareti gösteriyor. Hem Tayvan halkı, hem ABD hem de müttefikleri tarafından Çin'e yönelik sert bir tepki Çin lideri Xi'nin nihai hedeflerini baltalayacaktır" denildi.

Tayfun HOPALI / ABD

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Newsweek, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun uluslararası kamuoyundaki yansımalarını mercek altına aldı.

Makalede, “Zelenskiy Ukrayna’sının stratejik durumu Rusya ve Çin’in tutumlarını değiştirdi. Dünya, mazlum Ukrayna’yı olağanüstü önlemlerle savunmak için toplanıyor. Şimdilik, Zelensky’nin ülkesini kurtarıp kurtaramayacağı belli değil, ancak Tayvan’ı kurtarması ve küresel dinamiği kalıcı olarak değiştirmesi tamamen mümkün” yorumuna yer verildi.

Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortak yanı, güç ve bölgesel genişleme arzusu. Putin kendisini 21. yüzyılda Çarlık İmparatorluğunu yeniden kurmaya çalışan Petro olarak görürken, Şi Tayvan’ı tamamıyle ele geçirmeyi ve Çin’in küresel etkisini genişletmeyi umuyor. Son yıllarda Putin ve Şi , ortak hedefler ve karşılıklı düşmanlar nedeniyle bir çok kez bir araya geldi. Geçen yıl Rusya ve Çin ortak askeri tatbikatlar yaptılar; Rusya, Çin petrolünün önde gelen yabancı kaynağı olarak Suudileri geçti. Ekonomik bağları “güçlendi”. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yakınken bile Çin, Rus buğdayını satın almayı kabul etti; Rusya, Çin’e 100 milyon ton kömür satmayı kabul etti. Şi, başlangıçta Ukrayna için müzakere edilen bir anlaşmayı onayladı. 4 Şubat’ta yapılan bir anlaşmada Çin ve Rusya, dostluklarının “sınır tanımadığını” duyurdular” denildi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Erdoğan'ın hamlesini yorumladılar: Resetleme umudu yarattı