Nobel Barış Ödülleri’ne aday isimler belli oldu

Dünyanın en prestijli ve aynı zamanda tartışmalı ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülleri'ne aday gösterilen isimlerden bazıları kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl Ekim ayında sahibini ya da sahiplerini bulacak Nobel Barış Ödülü’ne bu yıl İngiliz yayıncı David Attenborough, Dünya Sağlık Örgütü ve Belaruslu muhalif Sviatlana Tsikhanouskaya’nın da aralarında olduğu çok sayıda ismin aday gösterildiği belirtildi.

İngiliz Reuters haber ajansı, normalde açıklanmayan adayların isimlerini paylaşan grubun ise Norveçli yetkililer olduğunu ve bu kişilerin son yıllarda kazanan kişi ve kişileri doğru tahmin ettiğini hatırlattı.

Öte yandan adaylar arasında Tuvalu’nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe ve Papa Francis’in de yer aldığı belirtilirken, Norveçli siyasiler 2014 yılından beri 2019 yılı haricinde Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriyor. Grup geçen yıl bu ödülü kazanan gazetecilerden Maria Ressa’yı da aday göstermişti.

95 yaşındaki Attenborough özellikle doğa ve çevre ile ilgili yapımlarla gündemden düşmezken ödüle aday gösterilmesi ile ilgili, “Dünya’nın ve doğanın çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğine yaptığı katkılardan dolayı aday gösterildi” yorumu yapıldı.

Öte yandan Tuvalu’nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe de küresel iklim krizine müdahale konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmuş ve bu sebeple aday gösterilmişti.

Geçen yıllarda Nobel Barış Ödülü’nü kazananlar arasında çevreci ve çevre aktivistlerinin yoğun olduğu bilinirken, Kenyalı aktivist Wangari Maathai, ABD’nin eski başkan yardımcısı Al Gore gibi isimler ödüle layık görülmüştü.

Nobel Barış Ödülü’ne adayların başvuru süresi dün sona erdi.

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