Norveç Kralı 5. Harald taburcu edildi
Hastaneden taburcu olan 85 yaşındaki Norveç Kralı'nın sağlığının iyi olduğu belirtildi.
Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Norveç Kralı 5. Harald’ın taburcu edildiği bildirildi.
Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 85 yaşındaki kralın başkent Oslo'daki hastaneden taburcu olduğu belirtildi. Açıklamada, kralın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Norveç Kralı, 4 Ağustos’ta ateşlenmesi nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kral, 22 Mart'ta Covid-19’a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vermesiyle yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon’un devralacağı belirtilmişti.
Üç doz Covid-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020’de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.