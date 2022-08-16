Norveç’in adalet bakanının bikinili fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor

Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl'in İtalya tatilinde sörf tahtası üzerinde poz vermesinin ardından başlayan tartışma bitmek bilmiyor.

Sozcu.com.tr

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Norveç’in genç adalet bakanı Emilie Enger Mehl’in İtalya tatilinde paylaştığı fotoğraflarla ilgili tartışma bitmek bilmiyor… Dünyanın en huzurlu ve yaşanılası ülkelerinden biri olarak seçilen Norveç’te Mehl, birkaç hafta önce İtalya’ya tatile gitmiş ve burada çekilen fotoğraflarını Instagram üzerinden paylaşmıştı.

1993 doğumlu Mehl’in Instagram’da paylaştığı fotoğraflardan birinde genç siyasetçi, pembe bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde poz verdi. Fakat Norveç yasalarına göre kıyıdan belli bir mesafe uzaklıkta olan kişilerin sörf tahtası üzerinde can yeleği giymesi zorunluluğu olduğu için başta Norveç basını olmak üzere muhalefet tepki gösterdi.

Mehl, fotoğrafın İtalya’da çekildiğini savunarak hiçbir yasayı ihlal etmediğini söyledi. Mehl ayrıca fotoğrafın kıyıya yakın çekildiğini de aktardı.

Mehl’e muhalefet de yüklenirken ülkede yeni bir tartışma başladı… Medyanın bu pozu tolere etmediği ve gereksiz büyüttüğünü savunan medya ombudsmanları ve medya sektörü çalışanları, “Medyanın rolü en ufak bir hatayı ciddi bir suçtan daha büyük göstermek mi?” tartışmasını başlattı.

Öte yandan bakanın fotoğrafından bir hafta sonra Subjekt isimli medya kuruluşunun editörü Danby Choi’nin Instagram’da bir tekne üzerinde can yeleksiz fotoğraf paylaşmasına kimsenin tepki göstermemesi de tartışmayı alevlendirdi. Choi, Instagram fenomenleri Nora Haukland ve Sophie Isachsen ile poz vermiş ve bu fotoğraf hiç tepki çekmemişti. Norveç medyası bu duruma, “Bakanın pozu tepki çekti ama bu fotoğraf çekmedi: Belki de bikini tercihini beğenmişlerdir” yorumunu yaptı.

Choi de gelen tepkiler üzerine, “Biz kanunları delmiş olabiliriz belki biraz. Fakat bunu yaparken bunun yasak olduğu hiç aklımıza gelmedi” dedi.

Bakanın bikinili pozunu ilk yayınlayan Hamar Arbeiderblad’ın editörü Katrine Strom da, “Amacımız bu fotoğraftan siyasi skandal yaratmak değildi. Amacımız çok az insanın bildiği bir yasaya dikkat çekmekti” dedi.

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