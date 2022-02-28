Nükleer tehdit büyürken Belarus’tan endişe yaratacak karar

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında tansiyon sürekli tırmanırken, Rusya’nın müttefiki Belarus’ta dün düzenlenen referandumda ülkeye nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilmesi “nükleer savaş” korkusunu daha da artırdı. Karar, Rusya lideri Putin’in Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emri vermesinin hemen ardından geldi.

Sozcu.com.tr

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Belarus'ta dün düzenlenen anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesiyle Rusya'nın Belarus topraklarında nükleer silah bulundurmasının yolu açıkladı. Yüzde 65 oyla kabul edilen söz konusu anayasa değişikliğiyle, 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanan ülkenin anayasasında nükleer tarafsızlığı garanti eden ifade kaldırılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri’ne yüksek alarma geçme emri vermesi, Rusya'nın nükleer kartını devreye sokabileceği yönünde endişelere yol açmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu öncesinde tatbikat amacıyla binlerce Rus askerinin konuşlandığı Belarus, Ukrayna'nın işgalinde Rus birlikleri için kritik bir üsse dönüştü. Ukrayna gazetesi Kyiv Independent, son kararla beraber Belarus'un savaşta Rusya'nın nükleer silah fırlatma merkezine dönüşeceğini yazdı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, dün kararla ilgili olarak Putin'den nükleer silahları ülkeye göndermesini isteyebileceğini söyleyerek “Batı nükleer silahları Polonya ve Litvanya'ya transfer ediyorsa ben de Putin'den aynı şeyi isteyeceğim” dedi.

‘BELARUS UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERECEK'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post ise, Belarus'un Rus birliklere destek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını yazdı. Gazeteye konuşan ABD yönetiminden bir yetkili, “Şu anda Minsk'in Kremlin'in arkasında olduğu çok açık” dedi.

Haberde, kısa bir süre önce Rusya'yla kapsamlı tatbikatlar düzenleyen Belarus'un Rus işgaline katılmasının Rusya ve Ukrayna arasında Belarus sınırında yapılacak barış görüşmelerini de riske atacağı ifade edildi.

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