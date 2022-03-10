Oğlundan Trump için övgü dolu sözler: “Güçlü adamlarla nasıl baş edileceğini biliyordu”

Donald Trump Jr., babasının başkanlık günlerine atıfta bulunarak işinde ne kadar iyi olduğunu anlattı. Trump'ın güçlü dünya liderleriyle baş edebildiğini anlatan Trump Jr. "Vladimir Putin, Kim Jong Un ve Xi Jinping ile nasıl oynanacağını biliyordu" dedi.

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Donald Trump Jr. çarşamba günü yaptığı açıklamada, babası Donald Trump’ın Çin’den Xi Jinping, Kuzey Kore’den Kim Jong Un ve Rusya’dan Vladimir Putin gibi dünya liderlerine yaptığı övgülerin hepsinin bir strateji parçası olduğunu anlattı.

Video platformu Rumble hesabında yayınlanan bir videoda Trump Jr., babasının güçlü adamlarla nasıl baş edileceğini bilen biri olduğunu söyledi:

“Babam, erkeklerin ego yüzünden anlaşmaları yok edebileceklerinin farkında. Bunu tüm hayatım boyunca ben de gördüm ve kesinlikle babam da gördü. Çünkü tüm hayatı boyunca güçlü, bencil insanlarla uğraştı. Bir marka inşa etti. Dünya liderleri de farklı değil. Bu adamlarla nasıl oynanacağını çok iyi biliyordu.”

Trump, görevden ayrıldıktan sonra bile Putin ve Xi gibi otoriter dünya liderlerini övmeye devam etti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali yaklaşırken, eski başkan Putin’in Ukrayna’yı işgal etme gerekçesini dahice bulduğunu söyledi. 24 Şubat’ta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığında Twitter’da sözcüsü Liz Harrington aracılığıyla Putin’in Başkan Joe Biden’ı davul gibi çaldığını iddia etti.

Başkanlığı sırasında Trump, Kuzey Kore lideriyle de çok iyi anlaştığını ve hatta ondan güzel mektuplar aldığını iddia etmişti.

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