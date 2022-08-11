Operasyonda 48 milyon sterlin değerinde çalıntı tablo bulundu

Brezilya polisi dolandırıcılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ünlü bir ressama ait 48 milyon sterlin değerindeki çalıntı tablo buldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Brezilya polisi, Rio de Janeiro’nun Copacabana semtinde yaşlı bir kadını dolandıran çete üyelerinin evine operasyon gerçekleştirdi.

48 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE

Evde yapılan aramada 16 çalıntı tablo bulundu. Tablolardan birinin, ülkenin en ünlü ressamlarından biri olan Tarsila do Amaral’a ait “Sol Poente” adlı yağlı boya tablosu olduğu, sanat eserinin 48 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, çete üyelerinin ölen eşi sanat koleksiyoncusu olan 82 yaşındaki dul bir kadının evindeki eserleri çaldığı aktarıldı.

Yaşlı kadının kızının da dolandırıcılar arasında yer aldığı, en az 4 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Van Gogh tablosundaki ilginç detay yıllar sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir İtalya'da sıra dışı protesto: Kendilerini tabloya yapıştırdılar