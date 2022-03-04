Orban: NATO bizi korur diye düşünenler yanılıyor

Rusya’nın Ukrayna işgalinde yaklaşık 9 gün geride kalırken, gerilim tüm dünyada yakından takip ediliyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, gerilimle ilgili açıklamasında ülkelerin güvenlik konusunda NATO’ya güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Macaristan'ın aşığı sağcı Başbakanı Viktor Orban, ülkelerin kendilerini koruması için NATO'ya güvenmemesi gerektiğini söyledi.

Kossuth radyosuna konuşan Orban, NATO'nun gerçekten güvenlikle ilgili adım atılması gereken konularda Macaristan’ın güveneceği bir partner olduğunu düşünmediğini belirtti.

“NATO bizi korur diye düşünenler yanılıyor” diye konuşan Macaristan lideri, ülkesinin kendini koruyabilecek güçte olduğunu ifade etti. Macar ordusunun 2010'dan bu yana yeniden yapılandırıldığını kaydeden Orban, Batılı ülkelerin Ukrayna müdahalesi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların tüm bölge ülkelerini etkileyeceğini söyledi.

Orban, Macaristan'da yaptırımlar sonucu enerji fiyatlarının hızla yükseldiğine dikkat çekti.

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