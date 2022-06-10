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Orban: Rusya’ya ambargo Avrupa ekonomisini mahvedecek

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yaptırım kararlarına itiraz eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban’dan yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Orban: Rusya’ya ambargo Avrupa ekonomisini mahvedecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus doğalgazına ambargonun Avrupa ekonomisini mahvedeceğini söyledi. Orban, bugün devlet radyosunda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin (AB) ambargo kararına yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Orban, Rusya'ya yönelik yaptırımların halihazırda enerji fiyatlarını ve enflasyonu hızla artırdığını belirtti. Macaristan Başbakanı, ülkesinde birçok üründe fiyatların hızla yükseldiğini kaydederek geçen ay yüzde 10'u geçen enflasyonun yüzde 16'ya dayanacağını söyledi.

AB üyesi ülkelerin liderleri, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlamış, Macaristan ise yaptırımdan muaf tutulmuştu.

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